Musical, è una partenza a tutto rock. E dopo i Queen arriva Tony Manero

Tre grandi produzioni, tre veri blockbuster compongono la piccola ma ghiottissima stagione di musical del teatro Comunale Pavarotti Freni: i titoli proposti quest’anno sono infatti tra i più amati. Si partirà venerdì 19 dicembre con ’We will rock you’, il ‘jukebox musical’ costruito sui grandi successi dei Queen: scritto da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May, ha debuttato nel 2002 e oggi è fra gli spettacoli più longevi. Adattato per l’Italia da Claudio Trotta e Michaela Berlini, nel nostro Paese conta già più di 130 repliche e 150mila spettatori. Ambientato in un futuro distopico dove il rock è bandito e represso, il musical racconta la storia di Galileo e Scaramouche (ogni riferimento a ’Bohemian rhapsody’ non è puramente casuale...) che si battono per riportare la musica e la libertà. La colonna sonora, eseguita dal vivo da una band di sei elementi, ci restituisce tutta l’energia dei Queen e – annuncia il maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale – "sarà uno show travolgente".

Ci condurrà ai mitici dancefloor degli anni ‘70 ’La febbre del sabato sera’, in scena il 10 e 11 febbraio nella versione italiana della Compagnia della Rancia: il musical è ovviamente tratto dal celebre film con John Travolta e le musiche dei Bee Gees, ’Stayin’ alive’, ’Night fever’, ’How deep is your love’: 21 performer interpretano dal vivo la storia di Tony Manero, il giovane italoamericano che sulla pista della discoteca trova la sua vera passione. E per chiudere la ministagione, sabato 14 e domenica 15 marzo arriverà tutta la simpatia di ’Tootsie’, nuova produzione italiana (creata al teatro Sistina di Roma) del musical ispirato all’omonimo film diretto da Sidney Pollack nel 1982. A vestire letteralmente i ‘doppi panni’ del protagonista (nel film Dustin Hoffman) sarà Paolo Conticini: in questa commedia ricca di equivoci, sfide e doppisensi, interpreta Michael Dorsey, un attore di talento ma dalla carriera difficile, che riesce a sfondare a Broadway soltanto... travestendosi da donna. Gli abbonamenti ai tre spettacoli saranno disponibili dal 18 ottobre in prelazione e dall’8 novembre per i nuovi abbonati.

Dal 18 ottobre si potranno anche acquistare singoli biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento.