MusicAlVoto Un viaggio nel mondo di Bach

"La chiesa del Voto per noi è come un vero e proprio laboratorio culturale: concerti, prove aperte, laboratori corali. Un luogo dove tutti possono avvicinarsi al mondo della coralità", spiega il maestro Daniele Bononcini, che dall’ottobre 2022 è direttore artistico dell’associazione Modena Musica Sacra, ma non può certo dimenticare i tanti anni trascorsi in Duomo, prima come organista titolare poi anche direttore della Cappella Musicale. Domenica 9 marzo prenderà il via la rassegna ’MusicAlVoto’ con un viaggio musicale nel mondo di Bach, il più grande compositore di musica sacra: "Il nostro obiettivo è di creare sempre più occasioni di ascolto, perché tutti possano approcciarsi a questa musica", aggiunge Bononcini.

Fiore all’occhiello di Modena Musica Sacra sono le più di 110 voci delle quattro compagini corali, i Pueri Cantores, ovvero le voci bianche, i ‘pulcini’, gli Juvenes Cantores, la Schola Polifonica e il Coro Gregoriano, "tutte formazioni consolidate e in crescita – dice il direttore –. Soltanto qualche giorno fa abbiamo accolto cinque nuovi coristi". Proprio i cori di Modena Musica Sacra saranno i protagonisti della sontuosa ’Passione secondo Giovanni’ che verrà eseguita la Domenica delle Palme, il 13 aprile alle 18, con le voci soliste di Massimo Lombardi (Evangelista) e Marco Saccardin (Gesù), l’orchestra I Musici di Parma e la direzione di Bononcini: "Nei nostri progetti c’è la volontà di riproporre ciclicamente alcuni capolavori – sottolinea il Maestro –. Vorremmo creare una tradizione, legata ai momenti forti dell’anno".

Il ’FestivalBach’ che si aprirà il 9 marzo alle 17 abbraccerà le domeniche di Quaresima con una serie di concerti anche in collaborazione con il Conservatorio Vecchi Tonelli: nell’appuntamento di apertura, la flautista Francesca Apeddu con il maestro Bononcini al pianoforte, e in quello del 23 marzo le Sonate per violino e clavicembalo con Silvia Colli e Andrea Chezzi, poi il 6 aprile il professor Tarcisio Balbo condurrà una guida all’ascolto della ’Passione’ bachiana. Domenica 11 maggio un concerto di arie sacre solistiche con gli allievi del corso di perfezionamento in musica sacra del maestro Luca Colombini, poi sabato 17 maggio, per la Notte dei musei, il concerto di fine anno accademico con tutti i cori di Modena Musica Sacra nel ’Credo RV591’ di Vivaldi e nella ’Messa in sol D167’ di Schubert. Il 15 giugno il concerto degli allievi di flauto del maestro Marco Zoni, primo flauto del teatro alla Scala. Il cartellone di ’MusicAlVoto’ comprende anche eventi collaterali, conversazioni e prove aperte. Tutto con ingresso gratuito, grazie al patrocinio del Comune e al sostegno di Fondazione di Modena, Banca Generali Private, Bper Banca e Clal.

"Accanto all’attività nella chiesa del Voto, teniamo anche corsi musicali presso la nostra sede di via Tamburini 157, che ormai è troppo stretta – aggiunge il maestro Bononcini –. Siamo alla ricerca di una sede più ampia e coltiviamo anche il sogno di acquistare un pianoforte da concerto e un organo a canne. Tutti gli sponsor sono ben accetti".