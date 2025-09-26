Musiche e racconti d’osteria nel mulino di Maserno

Macinare Cultura - Festival dei Mulini Storici organizzato da ATER Fondazione insieme alla Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici arriverà domani alle 17 (ingresso libero), al Mulino delle Coveraie di Maserno di Montese, risalente al XVII secolo.

Prenderanno vita i ’Racconti da osteria. Dall’aia alla balera alle musiche d’oltre oceano’, un concerto-narrazione curato dal chitarrista e mandolinista Antonio Stragapede cui si affianca per l’occasione il maestro Roberto Lucanero, tra i massimi esperti italiani degli strumenti a mantice che suonerà sia l’organetto che la fisarmonica.

In questo concerto i brani musicali si mescolano a storie, curiosità e aneddoti poco conosciuti, in un percorso musicale e narrativo emozionante. Il repertorio, interamente dedicato alla musica da ballo, spazierà tra musica tradizionale italiana, liscio, musiche d’oltreoceano e bal musette. Si racconterà di come questi strumenti e queste musiche abbiano viaggiato nei secoli, mescolandosi e modificandosi in un continuo scambio e confronto tra culture diverse. Roberto Lucanero, musicista ed etnomusicologo, vanta collaborazioni con Rossana Casale, Moni Ovadia, Giovanni Seneca, Roberto Paci Dalò.

È conosciuto per aver portato il saltarello e la musica tradizionale marchigiana nel circuito del balfolk internazionale. Antonio Stragapede ha stretto collaborazioni con artisti e formazioni di differenti generi musicali, dal jazz alla musica popolare, alla musica classica, testimoniate da una intensa attività concertistica e oltre trenta incisioni discografiche. Per info: 338 1964835 o http://www.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/macinare-cultura-2025.

w.b.