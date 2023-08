Musicista tra le stelle di Hollywood "Vivo il mio sogno americano"

di Doriano Rabotti

Da San Cesario a San Diego il passo è breve, da San Diego a Los Angeles può passare anche la svolta di una vita, se hai il coraggio di fare una scelta. Come Manuel Giusti, che otto anni fa lasciò l’Emilia per la California. Era partito per amore di una donna e della musica, oggi è cittadino americano, possiede un ristorante sulla spiaggia di Venice (sì, quella dei Doors) e fa il musicista in due fiction di successo.

L’unica cosa che è cambiata rispetto ad allora è la compagnia: viaggiò per portare l’anello comprato a Modena a una modella e attrice che poi divenne sua moglie, oggi al suo fianco c’è un’altra donna.

Giusti, che ci fa un ragazzo cresciuto a San Cesario in California?

"Beh ormai sono diventato americano a tutti gli effetti, anche se torno a casa ogni volta che posso perché l’Italia ti manca, quando sei lontano".

Lei partì per amore.

"Sì. Ero andato a trovare un amico a San Diego, per imparare l’inglese. Tre settimane dopo conobbi una modella e ci innamorammo, dopo due anni decisi di mollare tutto e partire. Avevo comprato un anello e avevo qualche dollaro, pochi. E la chitarra che ho imparato a suonare da autodidatta".

Come ha fatto a resistere?

"All’inizio è stata dura, oggi il ristorante dove ho iniziato pulendo i bagni è mio. Si chiama Casa 12, è a Marina del Rey. E ho un’altra attività avviata, il Piccolo. Sono due ristoranti-bar italiani".

E la musica?

"Non ho mai smesso. A Modena frequentavo il Barozzi e intanto suonavo, nei Freak Out e nei Vanea8, facevamo del pop-rock. Qui faccio coppia con un altro modenese".

Veramente?

"Sì, si chiama Alessandro Serradimigni, in Italia non ci eravamo mai visti. Ci siamo incontrati qui e insieme abbiamo preso parte a due serie tv su Comedy Central. Una si chiama ’Dekkar’, facciamo la parte di una band che va in tour negli Stati Uniti e in Canada. L’altra si intitola ’On Cinema’, con il comico Tim Heidecker. Ma ogni tanto per divertirci andiamo a suonare per strada a Hollywood, siamo un po’ hippy..."

Ormai lei è americano.

"Sì, all’inizio è stata dura, senza certezze. Poi ho preso la green card e dopo un po’ ho presentato la domanda per avere la cittadinanza. Ero innamorato dell’America, ora che la conosco meglio da dentro posso dire che su certe mie convinzioni ho cambiato idea. Però gli Stati Uniti restano la terra delle opportunità".