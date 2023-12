Musiciste e parità di genere. La mostra al liceo Sigonio

"Per essere considerate anche soltanto la metà degli uomini, le donne devono essere brave il doppio di loro". È con queste parole che, ieri mattina al liceo Sigonio, Roberta Pinelli, in qualità di rappresentante regionale di Toponomastica femminile, ha inaugurato la mostra "Le Musiciste" davanti a studentesse e studenti dell’istituto. L’esposizione, promossa anche dalla consigliera di Parità regionale Sonia Alvisi, è stata accolta immediatamente dalla dirigenza liceo Sigonio: lo scopo dell’esibizione è di onorare la memoria di tutte quelle donne che hanno scritto pagine importanti della storia della musica ma, come spesso accade, non hanno ottenuto successo e visibilità. Nello specifico, si tratta di quattordici pannelli collocati nel corridoio del piano terra e sulle scale della scuola i quali, ripercorrendo i secoli dal XVI a oggi, passano in rassegna tutte le figure femminili che hanno contribuito maggiormente all’evoluzione della musica.

"L’inaugurazione di questa mostra – dichiara Sonia Alvisi – coincide con un momento importante che ci permette di valorizzare figure dimenticate volontariamente dalla storiografia. Oggi vogliamo trasmettere un messaggio forte, per sensibilizzare futuri cittadini e cittadine sull’importanza di contrastare la violenza che porta al mancato riconoscimento del valore di troppe donne nella memoria collettiva". Molto emozionata Roberta Pinelli che, per inaugurare la mostra "Le Musiciste", torna nel liceo di cui è stata storica dirigente dal 2003. Proprio sotto la sua presidenza, nel 2011 l’istituto acquisì il percorso musicale. "L’associazione Toponomastica femminile – spiega Pinelli – lavora da tanti anni per far sapere a tutti quanto spesso, nella storia, le donne siano state ignorate in tutti i campi. La scelta sulle musiciste era ovvia perché il Sigonio è l’unico Liceo con indirizzo musicale della Provincia di Modena ed è sempre stata una scuola molto attenta a queste tematiche". Per l’istituto di via del Lancillotto 4 si tratta di un ulteriore passo avanti al fine di sensibilizzare la comunità scolastica riguardo alla parità di genere. A questo proposito, soltanto una decina di giorni fa, veniva installata una panchina rossa per ricordare tutte le vittime di femminicidio. "Il nostro Liceo – fa sapere la dirigente scolastica del Sigonio, Cristina Mirabella – è impegnato da anni nella lotta contro ogni forma di discriminazione e progetta azioni concrete per prevenire episodi di violenza ai danni delle donne. Tra questi si inserisce questa splendida mostra, che vuole valorizzare le figure femminili che hanno dato tanto alla storia della musica. L’esposizione resterà a disposizione per tutti coloro che vorranno visitarla in occasione dei prossimi open days il 17 dicembre e il 14 gennaio".