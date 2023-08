Musicisti, youtubers e filosofi Tante sorprese alla festa del Pd

di Stefano Marchetti

I grandi concerti all’arena sul lago resteranno un ricordo. Lasciata l’area di Ponte Alto, quest’anno la festa Pd (da venerdì prossimo 25 agosto a lunedì 18 settembre) riparte in una dimensione più ‘raccolta’ all’Ippodromo di via Argiolas, e anche il cartellone degli spettacoli si rimodella sui nuovi spazi, ma non rinuncia a offrire diverse ‘chicche’ e soprattutto a esplorare anche nuovi percorsi. Fra i protagonisti, alcuni dei cantautori più amati e ammirati della nuova generazione, come Giancane (1° settembre), schietto, irriverente, dissacrante, che ha firmato anche la colonna sonora della serie di animazione di Zerocalcare per Netflix, o l’eclettica Maria Antonietta (9 settembre), fra le voci più amate dell’alternative italiano. Ma anche i King Hannah (27 agosto), duo di Liverpool, con un immaginario anni ‘90 coniugato al presente, ed Ellen River (3 settembre), songwriter emiliana con l’America nel cuore e il suo nuovo album "Life".

Scorrendo il programma, scopriamo il ritorno della serata "Modena Soul" (29 agosto) con la BluBac Band, la No Name Big Band e Daria Biancardi con Groove King, e poi pochi giorni dopo (2 settembre) il Modena Rock Festival. Il festival ospiterà celebri tribute band come i Killer Queen (sabato 26 agosto) in un viaggio emozionante attraverso i successi di Freddie Mercury & c, e i Non siamo mica gli Americani (17 settembre) con tutte le canzoni del mitico Kom Vasco Rossi. Alla ribalta anche band dalle solide radici come i Superstereo (14 settembre), con Fabio Mora (Rio e Ladri di biciclette), Gigi Cavalli Cocchi (Ligabue e Clandestino) ed Elisa Minari (Nomadi) insieme ad Andrea Fornili, membro degli Stadio, o i Madame Sadowsky (15 settembre) in un tributo alla New Wave, e i Bud Spencer Blues Explosion (16 settembre). E in chiusura, la serata "Salutami il marziano" con Andrea Barbi, Andrea Mingardi e Marco Ligabue.

Ma non di solo musica vivrà questo cartellone. Giovedì 7 settembre, per esempio, arriverà Paolo Rossi con il suo "Scorrettissimo me", fra stand up comedy e commedia dell’arte, e in altre serate saliranno sul palco filosofi, divulgatori e youtuber del pensiero. Fra gli altri, Francesco Costa (30 agosto), vicedirettore de "Il Post", con i "Consigli per informarsi meglio" e la sera successiva Rick Dufer che nei capolavori del passato cerca lezioni per il presente (il suo canale Youtube e il podcast Daliy Cogito sono seguitissimi), il 6 settembre il teologo Vito Mancuso e il 13 settembre Gabriella Greison, storyteller e ‘rockstar della fisica’. Per raccontare il mondo con parole nuove.