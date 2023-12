Mussini, domani l’ultimo saluto. Questa sera il rosario in chiesa

"Un vero signore". Il ricordo di Francesco Tosi, sindaco di Fiorano, fa sintesi di chi è stato Giuliano Mussini, il fondatore di Panariagroup i cui funerali si tengono domani alle 15 presso la chiesa parrocchiale della Santissima Consolata, dove questa sera alle 20 si celebra il rosario.

La scomparsa di Mussini, uno dei pionieri del distretto ceramico, ha scosso le comunità di Sassuolo e Fiorano, dove il "signor Giuliano", come lo chiamavano tutti, era ben conosciuto e apprezzato, come peraltro testimoniato dai numerosi premi – l’ultimo, il Tecnawards, da ACIMAC, in occasione dello scorso Tecnargilla – conferitogli negli anni. "Ispirava saggezza ed esprimeva autorevolezza nella semplicità e nell’umiltà: ha saputo coniugare l’amore per la famiglia e l’attività imprenditoriale, con una grande attenzione alla persona", ha scritto Tosi, cui ha fatto eco il sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani. "Non nacque ceramista, come molti altri imprenditori sassolesi: aveva una macelleria, ma ebbe l’intuizione di cambiare il suo percorso e, con esso, anche il destino di Sassuolo", ha scritto Menani nel porgere le condoglianze alla moglie Gemma, ai figli Paolo, Silvia, Emilio, Marco, al fratello Giorgio e alle sorelle Luciana e Silvana. Con lui Sassuolo, scrive ancora il sindaco di Sassuolo, perde "uno tra i principali artefici dell’evoluzione della nostra città, da terra depressa nel primo dopoguerra a capitale mondiale della ceramica". Panariagroup, nel tributare l’ultimo saluto al suo fondatore, ne sottolinea "la lungimiranza e le capacità imprenditoriali". Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello di Gabriele Lanzi, già Senatore M5S, che per Panariagroup ha lavorato per oltre 20 anni e parla di "perdita immensa: il signor Giuliano ha lasciato un segno indelebile nel mio percorso professionale e personale, insegnandomi il valore del rispetto e della dedizione al lavoro. Il suo ricordo resterà per sempre nei cuori di tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo". Al cordoglio partecipa Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica: "L’attenzione ed il rispetto per le persone unita alle straordinarie capacità imprenditoriali sono le caratteristiche salienti di Giuliano Mussini".