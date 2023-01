Musti: "Il nostro territorio ha adottato la ’ndrangheta"

"Le mafie che lavorano in Emilia-Romagna, e in particolare la ‘ndrangheta, e che hanno un Dna d’origine determinato dal patrimonio genetico della madre naturale, sono state purtroppo felicemente adottate dall’Emilia-Romagna e, dunque, ne sono figlie adottive". Lo ha detto il procuratore generale facente funzioni di Bologna, Lucia Musti (per anni procuratore aggiunto di Modena), deve guarire dalla sindrome di ’Grimilde’, cioè quella di non guardarsi allo specchio per non affrontare la realtà.

"Le risultanze processuali mi consentono di ritenere che il distretto Emilia-Romagna è madre adottiva delle mafie – ha spiegato Musti nel suo intervento in occasione della cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario a Bologna –. Il distretto Emilia-Romagna non ha generato alcuna mafia; dunque possiamo dire che questo distretto non è madre naturale di alcuna mafia. Ciò nonostante, è madre adottiva. Intendo dire che le mafie che lavorano in Emilia-Romagna, e in particolare la ‘ndrangheta la cui autonomia ed il cui insediamento è stato comprovato da numerose sentenze passate in giudicato, e che hanno un Dna d’origine determinato dal patrimonio genetico della madre naturale, sono state purtroppo felicemente adottate dall’Emilia-Romagna e, dunque, ne sono figlie adottive".

"I colleghi siciliani mi dicono ‘i mafiosi sono tutti da voi’. E’ vero, i mafiosi sono tutti da noi", ha aggiunto. "Il carcere duro non può subire modifiche. Il regime del carcere duro – ha concluso il procuratore – a mio avviso non può subire alcun tipo di modifica e tanto affermo nella consapevolezza che stante le potenzialità degli appartenenti alle organizzazioni mafiose, questi ultimi mantengono intatta la loro pericolosità, il loro carisma e possono ugualmente riuscire, nonostante il regime cui sono sottoposti, a far pervenire all’esterno segnali o messaggi".