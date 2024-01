"Mutazione genetica. Sindaco ormai di destra"

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli sta diventando sempre più di destra. La provocazione è di Andrea Galli del comitato ’Noi per Modena’ che a questo proposito scrive come "constatiamo, dalla lettera che il sindaco Muzzarelli ha scritto al ministro Piantedosi, che è avvenuta in lui una modificazione genetica, causata da un bagno di realtà: la Sicurezza a Modena è completamente sfuggita di mano, sta rapidamente peggiorando e gira intorno al numero sempre crescente di ’arrivi’".

Il sindaco, prosegue Galli, "capisce, ne prende atto, usa concetti corretti ma passa, forse senza accorgersene, ad usare concetti di ’Destra’; parla di queste bande che scorrazzano come formate da ’sedicenti’ Minori Stranieri Non Accompagnati; riconosce che c’è bisogno di "rivisitazioni normative", che occorrono "previsioni di strumenti più coercitivi", che bisogna provvedere "a strutture di accoglienza più idonee a rispondere a queste condotte".

Gli ultimi passaggi che gli mancano, "affinché la mutazione genetica sia completa, sono quelli di riconoscere che non si possono integrare numeri infiniti di migranti, che bisogna non dare per scontato che chiunque, da qualunque parte del Mondo provenga, sia facilmente integrabile e che alcuni strumenti, a cui si dovrà ricorrere, cozzano con il nostro comune sentire".

Ma la strada "è quella se non si vuole arrivare in tempi brevi alle banlieue francesi o alle ’No goes Zone’ svedesi; le stucchevoli risse che hanno portato nel Pd all’arrivo del ’Papa straniero’ Mezzetti potrebbero non essere sufficienti a mantenere la conduzione di Modena soprattutto se nei prossimi mesi dovessero ripetersi fatti di sangue come quelli accaduti recentemente e se chi non si riconosce nel Centrosinistra riuscisse a portare una candidatura autorevole al ruolo di sindaco".