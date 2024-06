Mutina beach da urlo. Elimina Zaytsev e Lupo

Una sorpresa enorme, targata Mutina Beach e dalle tinte modenesi. Anche se sorpresa non può essere definita fino in fondo, dato che Davis Krumins e Marco Caminati avevano vinto insieme, all’esordio assoluto, il ‘Futures’ di Madrid appena un mese fa, arrivando dalle qualificazioni direttamente sul gradino più alto del podio. Lo scalpo sportivo che hanno conquistato ieri agli Assoluti in corso di svolgimento a Caorle, però, è di quelli che fanno parlare: Krumins e Caminati, infatti, erano stati abbinati al primo turno alla neonata coppia composta da Daniele Lupo e Ivan Zaytsev, con l’ex capitano di Modena Volley e della Nazionale che ha intrapreso da poche settimane la carriera nel beach con vista sulle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ieri per Lupo-Zaytsev era l’esordio assoluto e alla fine la sfortuna è stata loro, nell’aver incontrato una coppia nuova ma già rodata e molto affiatata come quella composta proprio da Krumins e Caminati, vittoriosi al termine di una maratona spettacolare col punteggio di 2-1 in rimonta (17-21 21-17 23-21). Una vittoria che ha poi galvanizzato i portacolori di Mutina Beach, dopo quello che senza discussioni era il match più atteso di giornata, con tutte le attenzioni dei media concentrate su quella che potenzialmente potrebbe essere un’altra coppia vincente del beach volley azzurro. Krumins-Caminati, dopo la vittoria di prestigio, si sono impegnati in un’altra partita molto combattuta: i due, dopo il primo turno, hanno poi battuto l’altra coppia modenese, quella composta da Matteo Bertoli e Matteo Lancellotti, col punteggio di 2-0 (23-21 21-19). Alle 18 poi il match che valeva l’accesso alla semifinale contro Viscovich e Dal Corso, primo inciampo nel percorso della coppia modenese che ha perso un’altra battaglia lunghissima col punteggio di 1-2 (21-19 16-21 11-15). Niente di compromesso comunque, dato che già stamattina Krumins e Caminati saranno di nuovo in campo nel tabellone perdenti per cercare di raggiungere le parti più nobili della classifica. Hanno risalito il tabellone perdenti anche Bertoli e Lancellotti, anch’essi in gara oggi. Non ce l’ha fatta, infine, a entrare nel tabellone principale, l’altra coppia modenese, Bigarelli e Reggiani ko nelle qualificazioni.

Alessandro Trebbi