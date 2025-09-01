Mutina Beach Podio quasi tutto italiano

Si è conclusa come meglio non poteva concludersi la prima edizione del Mutina Center Beach Volleyball Event in Piazza Roma a Modena: il pubblico ha infatti riempito le tribune dell’arena in tutti e quattro i giorni di gara e ieri ha gremito anche le transenne attorno alla piazza, ben oltre le 800 presenze previste quando si è allestito il campo; poi c’è stato il risultato del campo, che ha premiato la coppia di casa composta da Davis Krumins e Marco Caminati, capaci di prevalere con un netto 2-0 (21-17 21-15) sulla coppia olandese composta da Van Werkhoven e Van Hal.

Il podio per due terzi italiano è stato completato poi dagli altri azzurri Cecchini e Ulisse, capaci di vincere in rimonta la finalina per il terzo posto contro gli altri idoli di casa Ricardo Reggiani e Luca Bigarelli, che erano riusciti a issarsi fino alle semifinali pur proveniendo dalle qualificazioni. Per Krumins e Caminati un bel rilancio dopo la vittoria nel Future di Madrid della scorsa stagione cui era seguito un infortunio al ginocchio per l’ex palleggiatore di Modena Volley che aveva temporaneamente interrotto il loro percorso, ricominciato da una location iconica, da mille euro di montepremi e soprattutto da 240 punti in coppia per il ranking Fivb. Al termine della finale un Davis Krumins commosso ha poi salutato: "Che emozione per un modenese come me vincere qua a Modena davanti a questo pubblico meraviglioso". Gli ha fatto eco il più esperto Caminati: "Ho vinto tanti trofei nella mia carriera, alcuni anche molto importanti, ma non mi è capitato spesso di giocare in una cornice così e davanti a un pubblico così caldo". Al termine delle premiazioni Roberto Reggiani, deus ex machina della manifestazione, ha dato appuntamento al pubblico al prossimo anno: visto il grande successo di pubblico e il grande consenso ottenuto a tutti i livelli, non è difficile immaginare che l’esperienza del Mutina Center Beach Volleyball Event possa ripetersi anche nel 2026.

MATI ARGENTO. Dall’altra parte del mondo, a Jiangmen in Cina, a Pardo Mati e all’Italia Under 21 maschile non è riuscita l’impresa che tre settimane fa invece aveva premiato le azzurre di Linda Manfredini. La finale del Mondiale Under 21 è stata vinta dall’Iran sull’Italia col punteggio di 3-1. Magra consolazione per Mati, il titolo di top scorer dell’incontro per la formazione italiana, con 14 punti frutto di 8 segnature dall’attacco, 4 muri e 2 ace. Terminate le fatiche con la Nazionale Under, Mati è atteso dal rientro a Modena dopo un periodo di riposo.

GOTTARDI ORO. Un’altra modenese era in finale ieri sera in una giornata intensa per il volley e il beach volley gialloblù: nel torneo Elite 16 di Amburgo Valentina Gottardi, con la compagna Reka Orsi-Toth, ha raggiunto la finale dopo un percorso esaltante, vincendola in rimonta contro le brasiliane Thamela e Victoria col punteggio di 2-1 (17-21 21-18 15-6). Un’affermazione che rilancia in grande stile una coppia italiana tra le migliori del pianeta, in un connubio che sembra destinato a poter durare a lungo.

Alessandro Trebbi