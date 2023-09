Mutina Ceramiche e la magia del colore

Mutina ceramiche di Fiorano del patron Massimo Orsini ogni anno, attraverso il progetto ’Mutina for Art’ nato alla spazio ’Mut’ della nota impresa del distretto della ceramica, propone iniziative culturali che tengono insieme la storia del design e la nascita di piastrelle d’autore. Fino al 29 in occasione di Cersaie prosegue il nuovo progetto ’The magic of colour’, iniziativa che celebra dieci anni di collaborazione degli artisti inglesi Edward Barber e Jay Osgerby’. Barber, nato a Shrewsbury nel 1969 e Osgerby, nato a Oxford in 1969, si conoscono dai tempi degli studi di architettura e interior design avvenuti presso il celebre Royal College of Art di Londra e nel 1996 fondano il proprio studio di progettazione con cui svolgono progetti di design industriale, progettazione di mobili e architettura in mezzo mondo. La collaborazione ha portato a tre tipologie di oggetti, prodotti, dal notevole impatto estetico, interessanti anche al tatto, ’senso’ questo che è permesso utilizzare solo nel campo dell’allestimento ceramico e non in una normale esposizione. ’Time’, tempo in inglese, è una sorta di analisi dei naturali processi di alterazione degli agenti atmosferici. ’Rivington Tables’, che lega il nome al Rivington Bar & Grill Restaurant di Londra, si compone di tavolini prodotti artigianalmente con la tecnica di colaggio e smalti mentre ’Mews’, i vicoli londinesi, propone piastrelle nei nuovi colori verde, luce blue e rosa. Al party lunedì sera hanno partecipato ospiti provenienti da tutto.

s.l.