Mutina, ultimo atto con Sorrentino

Oggi alle 17, presso il Chiostro degli Scolopi di Fanano (via Sabbatini) sarà presentato al pubblico il quarto e ultimo volume della saga dedicata a Modena romana ed edita da Artestampa. In ’Mvtina, lo scontro fatale’, l’autore Gabriele Sorrentino ci conduce agli albori della colonia romana di Mutina appena fondata, quando il fiero popolo dei Liguri tentò un ultimo drammatico colpo di mano contro i Romani. L’incontro è organizzato dal Comune di Fanano nell’ambito della kermesse ’I Pomeriggi letterari del Chiostro’ ed è realizzata in collaborazione con l’associazione di scrittori I Semi Neri, il sodalizio di cui Sorrentino fa parte e che promuove la letteratura come strumento di diffusione della storia e della cultura. L’ingresso è libero.

Con questo libro, l’autore conclude la serie di romanzi dedicati a Mutina, narrando della conquista romana della Gallia Cisalpina che ha profondamente segnato il nostro territorio nei secoli, ma anche sconvolto civiltà preesistenti come quella ligure e celtica.