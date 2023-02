Muto, sequestrati beni per 8,5 milioni

Una settimana dopo quello della famiglia Sarcone, ora passa allo Stato anche il patrimonio di Antonio Muto, imprenditore originario di Cutro ma residente a Reggio, condannato in via definitiva a 10 anni e otto mesi per associazione mafiosa nel maggio dell’anno scorso. In seguito alla richiesta firmata dal Procuratore generale Lucia Musti sono così tolti al 67enne – arrestato nel gennaio 2015 nell’ambito dell’operazione Aemilia contro la ‘ndrangheta e attualmente detenuto in carcere – beni per un valore di 8,5 milioni, già posti sotto sequestro nel 2019 e disseminati tra le province di Reggio, Parma, Modena e Piacenza. Si tratta nello specifico di 50 immobili (tra cui una villetta di pregio a Reggio) capannoni industriali, terreni, una società immobiliare, 12 rapporti bancari e un automezzo. Stando alle sentenze passate in giudicato la figura del condannato "è quella di partecipe molto attivo del sodalizio ‘ndranghetista emiliano’".