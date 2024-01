Muzzarelli a Mezzetti: "Vediamoci". Ma Lenzini fa pesare le sue firme

Il primo passo è arrivato. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha contattato Massimo Mezzetti, per ora solo tramite messaggio telefonico: "Vediamoci". Il faccia a faccia è previsto tra domenica e lunedì, mentre il partito nella giornata di ieri ha vissuto il suo ennesimo colpo di scena. Il vertice tra segreteria e circoli in programma in serata è saltato. La comunicazione di rinvio della segretaria Federica Venturelli è arrivata nel pomeriggio, a poche ore dall’inizio. Il motivo? Non è ben chiaro, circolano interpretazioni.

La prima è che si è temporeggiato in attesa dell’incontro tra Mezzetti e il sindaco. Dopo che si è saputo che si farà, la riunione è stata riconvocata per stasera. C’è però un’altra versione. Dopo un ennesimo tentativo di favorire la convergenza su Ludovica Ferrari, Diego Lenzini avrebbe comunicato di aver raccolto le firme sufficienti, oltre il 35% dell’assemblea. Il consigliere comunale le intende mettere sul piatto. Lenzini sa di essere avanti, forse solo Bortolamasi gli tiene testa. E molti in assemblea hanno fatto sapere di non essere più disposti a sottoscrivere la candidatura di nessuno.

Se questa ricostruzione fosse reale, il rinvio del partito servirebbe a convincere Lenzini a desistere. Perché, è il ragionamento, al di là dei numeri delle sottoscrizioni in assemblea costituirebbe una candidatura politicamente debole visto che non si tratta del risultato di una sintesi con gli altri candidati. Nel caso invece Lenzini intendesse tirare dritto, si entra in terra incognita. L’assemblea della prossima settimana in teoria potrebbe essere chiamata a decidere se votare sui candidati che hanno le firme oppure virare su Mezzetti.

Nel frattempo stasera è in programma l’incontro a Palazzo Europa dell’area cattolica del Pd, un’ottantina di persone che in chat si riuniscono sotto il nome di ’Costruttori di futuro’. Formalmente si discuterà di sanità, povertà, famiglie. Il confronto vuole offrire un contributo di natura politico-culturale al dibattito pubblico. Ma possibile che non si parlerà anche di altro? ’Per carità, meglio di no... ’, sospira uno dei partecipanti.

Eppure c’è chi non crede alla casualità di una riunione convocata proprio in questi giorni nevralgici. La chiamano la ’strategia dell’acqua e del ghiaccio’, con Emilio Sabattini, secondo questa ricostruzione, dipinto come una sorta di Sun Tzu, generale e filosofo cinese. ’I cattolici a Modena non si dispongono a falange unita, non andrebbero da nessuna parte – sogghigna un veterano – Si infiltrano piuttosto come l’acqua in tutti gli ambiti, nei gangli del potere, del partito. Solo quando c’è un appuntamento importante tendono a compattarsi e a colpire uniti: da acqua cioè diventano ghiaccio. Durissimo’. Riusciranno quindi a trovare un candidato su cui convergere da presentare in extremis? Ferrari, Francesca Maletti, Maria Costi? Per ora è difficile, non c’è tutta questa compattezza, l’iceberg cattolico modenese non è così inscalfibile, presenta qualche crepa.

Resta dunque in primo piano l’imminente incontro tra Mezzetti e Muzzarelli. Perché Muzzarelli la tira tanto per le lunghe? Spiccano fra i rumors tre motivi: primo, una volta che Mezzetti diventa ufficialmente il nome, il sindaco attuale non è più l’interlocutore della città per il mondo associativo, economico, sportivo, sociale; secondo, più lascia Mezzetti sulla graticola più aumenta il suo potere contrattuale con i vertici regionali e nazionali del partito in vista di incarichi futuri in Regione; terzo, Muzzarelli nei prossimi mesi desidera investire la dote politica accumulata negli anni: vuole capire come Mezzetti intenda amministrare in caso di vittoria, come interpreta il Pug, quali nomine ha in mente. Gli ’passa’ il testimone, pretende garanzie: l’ex assessore regionale romano e romanista è avvertito: ’Sta mano po esse fero e po esse piuma...’.