Muzzarelli e la politica dei due forni

Il tempo sta per scadere: entro poche ore si saprà con certezza dove vuole andare a parare il Pd e, a cascata, anche il centrodestra potrà organizzarsi. Primarie o ’nome unitario’ (leggi Massimo Mezzetti): ecco le due strade. La prima piace di più al potentissimo sindaco Muzzarelli che non si rassegna ancora e promuove la raccolta firme per il suo favorito tra i quarantenni, Giulio Guerzoni in tandem con Ludovica Ferrari. E guarda caso per le primarie si levano diverse voci. All’unisono e nello stesso momento! Ma da raffinato stratega che conosce la ’politica dei due forni’ non disdegna neppure l’ipotesi ’salvatore della patria’ sempre che ci sia lui a designarlo, non altri.