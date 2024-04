Muzzarelli, ma quale festa : "Evento fuori dalla realtà. Città sporca e senza visione"

"Un vero e proprio manifesto disconnesso dalla realtà che ha dipinto una Modena sicura, digitale, pulita e Smart: la verità è esattamente l’opposto". Sollevazione delle opposizioni e degli altri candidati sindaco alla presentazione del bilancio di mandato di mercoledì sera del sindaco Gian Carlo Muzzarelli di cui abbiamo dato conto ieri. A dare fuoco alle polveri è Fratelli d’Italia con la capogruppo Elisa Rossini e il coordinatore provinciale Ferdinando Pulitanò: "L’utilizzo personalistico dei mezzi di informazione della città da parte del Partito democratico modenese continua senza vergogna. L’altra sera abbiamo assistito ad una trasmissione apologetica al limite dell’imbarazzante che ha visto Muzzarelli e tutta la sua giunta autoincensarsi, raccontando una Modena che esiste solo nella loro mente". Il lavoro svolto da Muzzarelli in questi anni, incalzano gli esponenti del partito di Meloni, "ha reso Modena una città sempre più sporca, caotica, senza una vera visione d’insieme ma sopratutto insicura: è questa l’eredità del sindaco uscente e che Mezzetti ha già dichiarato di voler accettare e continuare".

Dall’ex ospedale Sant’Agostino alle ex Fonderie all’ex Mercato Bestiame, proseguono da Fd’I, "tutti interventi che la città attende da decenni e che vengono riconsegnati con tante promesse ed un sostanziale nulla di fatto. Tanto è vero che solamente nell’ultimo mese in tutta fretta la giunta ha confezionato una serie di delibere che abbozzano progetti per dare l’impressione di avere combinato qualcosa di buono da presentare in vista della campagna elettorale". Persino l’ex Amcm "è un’opera incompiuta e la parte compiuta è pure riuscita male: da parco della creatività a colata di cemento terra di nessuno il passo è stato breve".

Tagliente il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi: "La propaganda del Muzzarelli&Friends smentita dal programma del 2019. Tante le promesse tradite. Ora togliamo il freno a mano a Modena e andiamo avanti". Tra le promesse "una nuova progettazione del trasporto pubblico incardinata sulla ridefinizione dell’intera rete urbana intorno all’hub intermodale della stazione ferroviaria, la tariffazione puntuale dei rifiuti entro l’1 gennaio 2021, un ricorso sempre più residuale al termovalorizzazione e limitato all’autosufficienza territoriale. Una Modena che deve invertire la fuga delle decine di migliaia di giovani da una città dove non trova più le condizioni per vivere e costruire il proprio futuro. Sono solo alcuni punti del programma 2019 dell’allora candidato sindaco Giancarlo Muzzarelli che non solo non sono stati realizzati ma che definiscono il tradimento di una prospettiva di governo".

La candidata sindaco Maria Grazia Modena rincara la dose e parla di "infelice spettacolo organizzato dal sindaco uscente per celebrare i fasti di una decennale amministrazione comunale con una ’grande squadra’ (qualcuno ricorda più di due nomi degli attuali assessori?), circondato da un parterre di vip osannanti, simbolo della nuova collocazione elitaria del Pd, da far invidia a Briatore. Penso che il sindaco Del Monte si sia rivoltato nella tomba davanti a quella kermesse. Abbiamo sentito parlare di città ’aperta’ dal centro alla periferia, ma io sto visitando ogni domenica una città blindata fra centro e periferia, di recupero dell’evasione fiscale, in una città con una nota infiltrazione mafiosa. Abbiamo sentito parlare di un trionfo del sociale, ma i modenesi sanno che le Associazioni, tanto per citarne due Aut Aut e Tortellante, pagano l’affitto all’amministrazione comunale?".

Ma si spara a palle incatenate anche da sinistra con il candidato sindaco di Modena volta pagina, Unione popolare e Possibile Claudio Tonelli secondo cui "è chiaro che i dieci anni di governo dell’attuale sindaco ormai a fine mandato rappresentano un macigno col quale chiunque assumerà la carica di primo cittadino dovrà fare i conti". Scorrendo "quella sovrabbondanza di punti tutti rigorosamente inseriti alla voce ’cose fatte’ è assente in questa miriade una visione d’insieme per la città, per il suo futuro. Nonostante l’ammiccamento del titolo dell’opuscolo – ’Modena, in città è già futuro’ – ciò che manca all’appello è esattamente la proiezione verso un orizzonte al quale mirare". Un esempio? "Si è preferito distribuire in mille rivoli le risorse raccolte col Pnrr, in modo da accontentare un po’ tutti evitando però di guardare alla città nel suo insieme".

Pollice verso anche dall’ex consigliere comunale Vittorio Ballestrazzi: "La Modena che non c’era mercoledì sera all’evento era la Modena delle liste di attesa chiuse, era la Modena delle periferie insicure e violente, era la Modena delle baby gang che si permettono di bloccare strade pubbliche, era la Modena cementificata, era la Modena dell’aria inquinata, era la Modena con il trasporto pubblico inefficiente, con gli autisti che si devono barricare in cabina e che spendono più della metà dello stipendio, purtroppo basso, per un appartamento in affitto".