Nannetti, rimpasto in giunta "Centro storico una priorità"

Cambia parzialmente volto la Giunta di Nonantola, in vista dell’ultimo miglio (anno) dell’attuale amministrazione. L’altro ieri, infatti, la sindaca Federica Nannetti ha ufficializzato l’ingresso di Massimo Po, 47 anni, graphic designer libero professionista e insegnante di pittura. Automaticamente Po, che ha ricoperto fino all’altro giorno la carica di consigliere comunale capogruppo del Partito Democratico, si è dimesso da questo ruolo. Il suo posto è stato preso, come vuole il regolamento basato sulle preferenze ottenute durante le elezioni, da Lucilla Celeghini. A Po sono state assegnate le deleghe a Pari Opportunità, Turismo, Centro storico ed Eventi, Giovani. Tecnicamente, il neo assessore non prende il posto di nessuno, perché c’è sempre stata la possibilità, finora non sfruttata, di nominare un assessore in più. Tuttavia, presto il numero dei componenti della Giunta tornerà quello consueto, perché nelle prossime settimane sono attese le dimissioni di Andrea Zoboli, attuale assessore alla Cultura e già assessore a Pari Opportunità, Turismo e Giovani, a causa di sopraggiunti impegni professionali. A quel punto l’assessora Tiziana Baccolini, rimasta "orfana" delle Pari Opportunità ora passate a Po, assumerà insieme ad Ambiente e Associazionismo anche la delega alla Cultura. Già è in atto, peraltro, una sorta di passaggio di consegne tra gli assessori coinvolti. Commentando questo rimpasto di deleghe e il nuovo ingresso, la sindaca Nannetti ha sottolineato: "Siamo una squadra coesa, che ha portato avanti tanti progetti, nonostante l’alluvione, l’emergenza covid e la mozione di sfiducia nei miei confronti, solo per fare alcuni esempi. Sono molto soddisfatta sia dell’ingresso di Massimo Po in Giunta, che potrà esprimere quindi anche le tante competenze acquisite in anni di consiglio comunale, sia dell’arrivo di Lucilla Celghini in consiglio. Ora manca circa un anno alla fine del nostro mandato e contiamo, con il nuovo assetto di Giunta, di portare a termine il grande lavoro sviluppato in questi anni e che deve essere finalizzato". Tra le priorità di questo periodo, per l’amministrazione, ci sono la ristrutturazione del municipio, che ancora soffre i danni del sisma 2012, e la costruzione della nuova caserma dei carabinieri. "Per il municipio – ha assicurato Nannetti – i lavori partiranno entro il 31 marzo, mentre per la nuova caserma prosegue l’interlocuzione con Prefettura e Arma dei carabinieri, presto novità anche su questo fronte". Il neo assessore Po ha spiegato: "Per quanto riguarda le mie deleghe, sono tematiche alle quali ho sempre lavorato anche al di fuori della politica; penso agli eventi organizzati grazie all’attività svolta col gruppo La Clessidra e con l’associazione Nonantolarte. Per il centro storico, ci sarà un grande lavoro di squadra; il mio obiettivo è farlo vivere dai nonantolani tutti i giorni, sia quando ci sono iniziative sia quando non ci sono. Ringrazio anche per la delega alle Pari Opportunità: ho sempre collaborato per organizzare mostre artistiche su tematiche di genere e siamo in procinto di organizzare la terza edizione della Rainbow Bike".

Marco Pederzoli