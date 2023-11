Nanni Moretti firma i Diari. E arriva la Signora Omicidi

Attesissimi, arrivano al teatro Storchi (da mercoledì 8 a domenica 12 novembre) i "Diari d’amore" di Natalia Ginzburg, prima regia teatrale di Nanni Moretti. Due atti unici, "Dialogo" (nella foto) e "Fragola e panna", che raccontano di nuclei familiari disarmonici, gente che si lascia vivere senza entusiasmi. Protagonista è Valerio Binasco, con Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli, Giorgia Senesi. Al ridotto dello Storchi, debutterà invece sabato 11 "L’ultima figlia - Site specific da 3KW)" di Matilde Vigna e Anna Zanetti, con Daniela Piperno: una versione pensata appositamente per questi spazi dello spettacolo "Chi resta" in scena a fine novembre a Bologna. Al Nuovo Teatro delle Passioni, da domani a domenica Federica Carra in "Romeo", secondo capitolo dei dittico "Giulietta e Romeo" con la regia di Roberto Latini. E al teatro Dadà di Castelfranco, mercoledì 8 Anna Della Rosa in "Accabadora", dal romanzo di Michela Murgia.

Humour e divertenti intrighi ne "La Signora Omicidi", dal racconto di William Rose, con Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri domani e mercoledì al teatro Michelangelo di Modena, dove venerdì 10 sarà di scena Roberto Mercadini, autore e divulgatore, con "Fuoco nero su fuoco bianco", un viaggio sorprendente e divertente nella Bibbia ebraica. Mentre sabato e domenica al Comunale di Carpi Luca Bastianello sarà il celebre professor John Keating de "L’attimo fuggente".

s.m.