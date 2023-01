Nanoprom paga tutte le bollette ai dipendenti

Luce e gas aumentano? Ci pensa l’azienda. Che si fa dare le bollette di tutti i 9 dipendenti, da marzo a dicembre 2022, e copre la spesa in busta paga, assieme a stipendio e tredicesima. Questo, in estrema sintesi, quanto è avvenuto in casa Nanoprom Chemicals, azienda chimica di Casalgrande (Reggio Emilia) fondata e presieduta dall’imprenditore sassolese Gian Luca Falleti. Un gesto molto più che simbolico in un momento di crisi economica in cui le famiglie faticano a far fronte alle spese quotidiane: tra l’altro Falleti ha pensato ad agevolazioni anche per chi non paga direttamente le bollette. Coloro che non sono intestatari di utenze, perchè magari vivono a casa con i genitori, hanno infatti ricevuto il rimborso per le spese del carburante (relative sempre agli ultimi 10 mesi) che, tra l’altro, è al centro in questi giorni di nuovi rincari. Un regalo di Natale particolarmente gradito dai dipendenti. "Per far fronte agli aumenti dei costi energetici che ci sono stati nell’ultimo anno, abbiamo deciso di intervenire direttamente per contrastare il caro bollette dei dipendenti della nostra azienda – spiega Falleti – . A tredicesima e stipendio, abbiamo aggiunto anche le spese sostenute per la bolletta. C’è anche chi era arrivato a...