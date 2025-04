"Napoli prenotata con largo anticipo"

Alessandro Fabretti racconta che "io e la mia famiglia abbiamo in programma di andare a Napoli. Partiremo lunedì, il giorno di Pasquetta e torneremo a Modena giovedì. Ci siamo organizzati in proprio. Staremo in un hotel e faremo un giro anche a Pompei anche per farla vedere ai nostri due bambini. Abbiamo prenotato con largo anticipo il viaggio in treno quindi siamo riusciti a risparmiare qualcosa; diciamo che il budget sarà sui 500 euro complessivi; compresi anche gli ingressi a musei. Il biglietto in quattro andata e ritorno Bologna Napoli lo paghiamo 150 euro. Abbiamo studiato nei dettagli il viaggio prenotando tre mesi fa. Se uno ha le idee chiare e prenota in anticipo può stare entro una certa cifra anche nei periodi di feste. Noi abbiamo scelto questo periodo perché le scuole sono chiuse".