"Napolitano, un uomo al servizio del Paese"

"Nel giorno dei funerali di Stato per Giorgio Napolitano, con le bandiere del palazzo della Provincia di Modena a mezz’asta, voglio esprimere il cordoglio e il dolore per la perdita di un uomo delle Istituzioni e dello Stato che con la propria testimonianza, talvolta scomoda e dura, ha saputo anteporre gli interessi del Paese ai propri".

Con queste parole, Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, ricorda la figura di Giorgio Napolitano, scomparso lo scorso 22 settembre, che ha ricoperto per due mandati dal 2006 al 2015 la carica di Presidente della Repubblica. Fabio Braglia prosegue sottolineando che "ricordo il discorso d’insediamento del suo secondo mandato di Presidente della Repubblica, nel quale ammonì la classe politica per le mancate riforme e nel quale, con forte senso dello Stato, disse "Mi accingo al mio secondo mandato, senza illusioni e tanto meno pretese di amplificazione salvifica delle mie funzioni; eserciterò piuttosto con accresciuto senso del limite, oltre che con immutata imparzialità, quelle che la Costituzione mi attribuisce. E lo farò fino a quando la situazione del paese e delle istituzioni me lo suggerirà e comunque le forze me lo consentiranno". Ecco, Giorgio Napolitano è stato un esempio, un pilastro di democrazia, un cittadino al servizio degli altri".