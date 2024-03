Narciso, scontata la squalifica insieme a Rivetti. Aveva allenato i portieri senza abilitazione

Matteo Rivetti e Antonio Narciso, in settimana, torneranno "liberi". Da cosa? Rispettivamente da un mese di inibizione il primo e da un mese di squalifica il secondo, sanzioni passate sotto silenzio eppure irrogate lo scorso 22 febbraio dalla Figc a seguito del patteggiamento (art. 126 del Codice di giustizia sportiva) che Rivetti e Narciso hanno concordato con la Procura federale, dovuto all’indagine sul ruolo di Narciso nello staff di Bianco. La Procura federale ha contestato a Narciso l’avere svolto "quantomeno sino al 29 ottobre 2023 l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra, nonostante fosse tesserato in qualità di collaboratore della prima squadra e sebbene fosse sprovvisto della necessaria abilitazione ad allenatore dei portieri". I primi comunicati del Modena relativi allo staff di Bianco (poi riveduti e corretti) segnalavano Narciso, tesserato come collaboratore, quale preparatore dei portieri (ruolo ora di Andrea Rossi), compito svolto appunto sino a fine ottobre. Rivetti è stato inibito "per avere consentito o comunque non impedito" la situazione. Narciso, Rivetti e il club hanno patteggiato anche ammende per 13.750 euro. (l.l.)