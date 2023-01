Narrazione e magia, a Soliera tanti eventi per l’Epifania

Sono numerose le iniziative che il Comune di Soliera e la Fondazione Campori hanno programmato in avvicinamento alla ricorrenza dell’Epifania.

Si comincia oggi alle 17, presso la biblioteca Junior Campori di via Pietro Nenni 55 con le letture per i bambini dai 3 ai 6 anni e truccabimbi. Domani alle 21 l’appuntamento è al Centro Polivalente di Limidi, in via Papotti 18, con ’Il folle folletto Elicriso’, uno scoppiettante spettacolo di circo e narrazione. Doppio programma il 6 gennaio: alle 11 il Centro civico di Sozzigalli (via Carpi Ravarino 1986) presenta ’Siamo tutti un po’ maghi’ con il Mago Bryan. Alle 17, ad Habitat, in via Berlinguer 201, Arci Soliera propone l’animazione ’È arrivata la Befana’.