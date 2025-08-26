Narrazioni e arti al potere. Torna il Carpi Film Fest

‘Le narrazioni e le arti’ è il tema dell’edizione 2025 del Carpi Film Fest che, da sabato a domenica 7 settembre, propone un ricco programma di 27 appuntamenti che attraversano i confini della cinematografia per intrecciarsi con il teatro, la letteratura, la psicologia, le arti visive e la musica. Tra proiezioni, conversazioni con ospiti d’eccezione, concerti, approfondimenti e masterclass, la manifestazione, ideata e organizzata dall’associazione Quelli del ’29 in collaborazione con il Comune di Carpi, si propone come un crocevia creativo, un vero e proprio laboratorio di linguaggi che vuole coinvolgere il pubblico in un’esperienza culturale ricca e condivisa.

Accanto alle proiezioni di film in piazzale Re Astolfo, infatti, Carpi Film Fest propone un programma eterogeneo di appuntamenti che ampliano il racconto e rendono la rassegna un’occasione di scoperta e dialogo: dalle introduzioni d’autore di ‘Aspettando il film con…’, che offre al pubblico una presentazione speciale con aneddoti e storie raccontate da artisti del calibro di Anna Mazzamauro, Pupi Avati e Giancarlo Basili, a ‘Cineforum in piazza’ per cinefili e appassionati, dagli eventi speciali del ‘Viaggio all’interno della settima arte’ con l’appuntamento con Paolo Crepet e il concerto dedicato a Ennio Morricone, alle proiezioni di documentari e alle masterclass dedicate ai mestieri del cinema, da ‘The adaption’, il salotto cine-letterario, alla novità di ‘In grande visione’, tre proiezioni straordinarie al cinema Corso con le anteprime dei film ‘Enzo’ e ‘Tutto quello che resta di te’ e il ritorno di ’Lo squalo’ nel suo 50° anniversario. "È un appuntamento atteso della nostra estate culturale – commenta l’assessore alla Cultura Giuliano Albarani – con un suo profilo preciso, che abbina alle proiezioni di piazza a momenti di alto intrattenimento e a quelli di formazione che concernono il cinema come arte, come industria e come fabbrica dell’immaginario".

"In questa edizione – prosegue Paolo Di Nita, presidente di Quelli del ’29 e direttore artistico della manifestazione – il festival si propone come un vero e proprio laboratorio culturale, in cui il pubblico può confrontarsi con registi, autori e professionisti del settore, scoprendo anche i mestieri meno visibili del cinema. Novità di quest’anno è l’articolazione in otto sezioni tematiche: dal ‘Salotto letterario’ ad Arte&Doc, dalle Masterclass ai grandi eventi, dal Cineforum ad altri percorsi di approfondimento. Ci piace pensare che la nostra città per qualche giorno si trasformi in un luogo in cui le maestranze del cinema e il pubblico possano dialogare insieme".

Maria Silvia Cabri