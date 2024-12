Nas e Ausl all’asilo Disney: "Classi liberate dai topi"

Un sopralluogo da parte degli operatori dell’Ausl, effettuato ieri pomeriggio e due precedenti ispezioni del Nas. Ma, nonostante il monitoraggio, si respira tensione tra genitori e dirigenti scolastici delle scuole Walt Disney di Castelfranco a seguito della presenza di escrementi di roditori riscontrata in più occasioni. Ieri pomeriggio diverse mamme si sono ritrovate davanti alla scuola ed ora alcuni genitori promettono battaglia. "La nostra intenzione non è fare guerra alla scuola e al comune ma quella di salvaguardare la salute dei bimbi", spiegano. Da parte sua, però, il Comune fa presente come "In stretta collaborazione con la Direzione scolastica, è stata intrapresa una serie di interventi mirati per garantire la sicurezza e l’igiene degli ambienti, a partire dalla richiesta del sopralluogo effettuato oggi pomeriggio, martedì 3 dicembre, dagli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale di Modena. La gestione della situazione è stata costantemente monitorata e si è avvalsa di interventi tempestivi, anche a seguito delle prescrizioni ricevute dai due sopralluoghi effettuati dai Nas. Il 31 ottobre sono state posizionate 16 trappole collanti nei locali e 4 erogatori d’esca permanenti nell’area esterna – sottolineano dal Comune –. Il 3 novembre, prima della riapertura delle scuole, le trappole a colla interne sono state rimosse senza riscontrare catture. Il 15 novembre si è proceduto a un sopralluogo di controllo che ha evidenziato il passaggio di roditori in una sola delle postazioni esterne. Il 21 novembre, dopo un sopralluogo dei NAS, è stato disposto un ulteriore intervento con il posizionamento di 6 esche provvisorie a colla nei container, 6 erogatori ad esca fissi nell’area esterna lungo la recinzione della scuola e 5 scatole con esche a colla fisse all’interno dei container. Il 25 novembre, il controllo delle trappole ha evidenziato l’assenza di catture all’interno, ma tracce di passaggio di roditori in una delle trappole esterne". Il Comune fa presente come ulteriori scatole siano state posizionate il 28 novembre e come ieri, appunto, sia stata effettuata una nuova ispezione, con la sigillatura di ogni possibile punto di accesso dei roditori. "A seguito dei controlli effettuati dai NAS e dal personale dell’Azienda Sanitaria, il Comune ha ricevuto indicazioni di proseguire con la derattizzazione. Contestualmente, è stato richiesto al personale scolastico di intensificare le misure igieniche. Il Comune e la Direzione scolastica ribadiscono l’impegno nel monitorare la situazione e nel tenere informate le famiglie". Oggi le lezioni riprendono regolarmente.

Valentina Reggiani