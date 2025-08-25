Ragnatele e polvere: blitz del Nas in un’area di servizio

Modena, 25 agosto 2025 – Nas nuovamente in azione nella nostra provincia, a caccia di irregolarità. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma, nell’ambito dell’operazione nazionale ’Estate Tranquilla 2025’ disposta dal Comando carabinieri per la tutela della salute e finalizzata, tra l’altro, alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie nei posti di ristoro lungo le grandi vie di comunicazione, hanno recentemente svolto un’ispezione presso un’area di servizio autostradale situata nel territorio modenese. L’attività ispettiva – fanno sapere i Nas – ha fatto emergere carenze igienico-sanitarie: il locale adibito a cucina, infatti, presentava esfoliazioni di intonaco in prossimità della zona destinata alla preparazione degli alimenti, mentre nel deposito delle materie prime sono state rilevate polvere vetusta e formazioni di ragnatele. Al legale responsabile dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa, per la quale sarà comminata una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di assicurare ai cittadini e ai viaggiatori condizioni igienico-sanitarie adeguate e il pieno rispetto delle normative di settore. Poco prima di Ferragosto, nell’ambito proprio dei controlli ’Estate Tranquilla’ in un locale della Bassa modenese erano stati sequestrati 30 chili di prodotti alimentari vari – tra cui carni, preparazioni gastronomiche e prodotti dolciari – per un valore commerciale di circa 300 euro, in parte privi delle obbligatorie indicazioni per la rintracciabilità e, in parte, scaduti. Anche qui furono riscontrate carenze igienico-sanitarie.