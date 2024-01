"Nasar, inaccettabile morire così. Troppi pedoni vittime della strada"

Proseguono in città le manifestazioni di cordoglio per la morte di Nasar Mehmood, il 46enne di origine pakistana residente da oltre 20 anni a Carpi, che lunedì sera è stato investito da un’automobile a San Prospero ed è morto la mattina dopo all’ospedale di Baggiovara per le lesioni riportate. Anche ‘Carpi Comune’ interviene: "Espiriamo il nostro cordoglio alla famiglia. Per alcuni sarà solo una tragedia dovuta alla sfortuna che tocca uno degli ‘ultimi’ della nostra città, in quanto lavoratore immigrato; ma questo fatto luttuoso non fa altro che riaccendere i riflettori sul tema degli incidenti (spesso mortali) che avvengono ai danni di pedoni e ciclisti (gli utenti deboli della strada). Vorremmo ricordare che questo incidente ha visto come protagonista un pedone che si recava alla fermata dell’autobus. Questo fatto deve fare crescere la consapevolezza che la sicurezza nell’ambito della mobilità deve essere una priorità. La messa in sicurezza delle infrastrutture per la mobilità e dello spazio pubblico è un’urgenza non rimandabile. Si deve procedere al più presto a progetti che garantiscano la mobilità in sicurezza, per il centro, come per i quartieri e le frazioni".

Non solo. Carpi Comune "chiede che si estendano ad altre zone della città progetti ed interventi, come quelli realizzati con successo nella zona di Via Colombo (limite 30, ecc), volti a limitare la velocità dei veicoli privati (tra le maggiori cause di incidenti stradali). Chiediamo inoltre che (sul recente esempio di Vignola) si proceda alla realizzazione di ‘strade scolastiche’ che possano risolvere il problema del caos viabilistico nelle adiacenze dei plessi scolastici della nostra città.