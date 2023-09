Nasce a Pavullo la Fondazione Frignano: "Fondi e Risorse per i Comuni dell'Unione"

Si è ufficialmente costituita il 7 settembre – presso la sede legale delle Scuderie Ducali di Pavullo, alla presenza del notaio Fabrizio Figurelli – la ‘Fondazione Frignano’, fondazione di comunità nata dalle radici del collettivo di imprenditori ‘First Group’, conosciuto per aver finanziato la realizzazione dell’anello ciclopedonale illuminato all’aeroporto Paolucci. Già il 14 giugno erano stati annunciati i 5 membri del consiglio di amministrazione (Alessandro Rovinalti, Adamo Venturelli, Mara Bernardini, Giampaolo Giovanelli, Giancarlo Lizzeri), il presidente (Adamo Venturelli) e il revisore dei conti (Giovanni Carlini). "Dopo un percorso di costituzione durato oltre un anno e mezzo, questo importante passaggio permetterà di ampliare il raggio d’azione sia in termini di progetti da sviluppare, sia in termini di territorio d’intervento – chiarisce la Fondazione –. Infatti, come si evince dal nome, il gruppo ha intenzione di uscire dal solo territorio di Pavullo, e di agire su tutto il Frignano (Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola)". La Fondazione si sta preparando a presentarsi a tutta la cittadinanza, con alcune serate. La costituzione giuridica offrirà l’opportunità di intercettare fondi e competenze da parte di enti pubblici, ma anche imprese e cittadini. r.p.