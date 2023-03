Nasce ’Eterea’, la nuova funeral home

Una nuova funeral home sorgerà in provincia, in via Circonvallazione nord-est 24 a disposizione di Sassuolo del comprensorio modenese e reggiano. Si chiamerà Eterea e sarà operativa ad ottobre, a realizzarla è l’agenzia di onoranze funebri Christian De Carlo. "La nostra intenzione è offrire alla comunità un luogo silenzioso, ospitale, accogliente, dove poter dare l’estremo saluto ai propri cari – spiega il titolare dell’agenzia –. Chi si rivolge a noi lamenta della mancanza di spazi, spesso insufficienti e poco ospitali, specie nelle camere ardenti degli ospedali. Vogliamo quindi, dare risposta a queste esigenze offrendo alla comunità, Eterea una funeral home facilmente raggiungibile dalla circonvallazione".

La struttura è in fase di realizzazione e prevede un complesso di 1400 metri quadri suddivisi in due piani, a risparmio energetico (sarà alimentata da energie rinnovabili) e a isolamento termico con pareti insonorizzate. Tra i servizi previsti all’interno della struttura, un info point attivo 24 ore su 24 a disposizione di chi chiama per avere informazioni o richiedere un servizio, un parcheggio di 28 posti, "diverse aree di ricevimento divise in maniera funzionale così da consentire la privacy ai parenti al cospetto del caro estinto e per poter trascorrere il tempo del lutto e della commemorazione nel giusto clima di riservatezza", spiega ancora De Carlo. Nel complesso è in programma inoltre una zona living e camera ardente, oltre alla ‘Sala del commiato’ nella quale è possibile organizzare commemorazioni, celebrazioni pubbliche e private. "Non si tratta però - specifica De Carlo - di una chiesa dove celebrare il funerale, non è un luogo consacrato, ma di uno spazio con una capienza di 70 posti dove è possibile recitare il rosario, allestire i riti delle diverse religioni, benedizioni". La funeral home Eterea avrà anche un ambiente per la preparazione delle salme e "non è escluso che in futuro possa essere richiesta dalla medicina legale come spazio per le autopsie".

Gianpaolo Annese