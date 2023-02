Nasce ’Hobo-Spazio Urbano’, la controcultura ha una casa

Lo spazio di via Carteria 104, affidato all’Associazione Culturale Stoff con le progettualità e le finalità del progetto Dedalo, motore di un’azione progressiva di rigenerazione urbana e sociale in una zona del centro storico di Modena, riapre le porte alla città grazie a una ricca programmazione artistica e culturale.

Sabato 18 appuntamento con l’inaugurazione di ‘Hobo – Spazio Urbano’ e dalle 19 con la presentazione di ‘Peso Reale, Peso Frenato’, mostra personale di Angelo464. ‘Hobo – Spazio Urbano’, in particolare, sarà la veste con cui lo spazio si presenterà al pubblico, grazie alla preziosa collaborazione con Gianmario Sannicola, a cui viene affidata la cura della programmazione artistica dello spazio, e a Urbaner – Culture Urbane Emilia-Romagna, progetto nato nel 2020 dalla volontà dell’assessorato alla Cultura di riconoscere e valorizzare le culture che si formano in ambito urbano e che, in una prospettiva estetica, sociale e antropologica, generano talenti e tendenze in diversi campi.

Arte intesa come viaggio attraverso percorsi di creativi che hanno trovato nelle strade e nei treni supporti e ispirazione per le loro opere: dalla street photography all’arte concettuale, dalle illustrazioni al lettering, ogni mostra seguirà il filo rosso del ‘randagismo metropolitano’. ‘Peso Reale, Peso Frenato’ (in foto): i dipinti di Angelo464 sono discreti, ma hanno la forza di farti voltare per verificare. Nonostante gli strumenti siano gli stessi usati dai writer – come pure lo è la matrice illegale dell’atto – a colpo d’occhio quelle finestrelle evocano tutt’altro che fastidio. È una sensazione molto più ambigua, eppure così familiare. Il treno.

m.s.c.