Nasce il ’Belcanto Festival’: "La lirica è parte di tutti noi . Così la portiamo nel futuro"

Una B – come belcanto – incastonata in un cuore. Il nuovo "Modena Belcanto Festival", presentato ieri, proprio nel giorno in cui Mirella Freni avrebbe compiuto gli anni, ha un logo che parla (anzi canta) da solo: qui a Modena la lirica è davvero un fatto di cuore, di amore, di emozione. Merito di Luciano, Mirella, Raina, Nicolaj e di tutte le grandi voci che hanno fatto la storia dell’opera, e merito di quanti lavorano per valorizzare questa eccezionale eredità artistica e per portarla verso il futuro. Proprio dall’esperienza di "Modena Città del Belcanto" (il protocollo a cui aderiscono Comune di Modena, Fondazione Teatro Comunale, Fondazione di Modena e Conservatorio Vecchi Tonelli) nasce questo nuovo festival che debutterà il 7 maggio con opere, concerti, masterclass, incontri e protagonisti di primo piano. Nel festival confluiranno molte delle iniziative di belcanto che erano diffuse lungo l’anno, e le relative risorse: "Un salto di qualità ulteriore per alzare l’asticella delle sfide culturali", ha sottolineato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli.

Collegato dal Ministero della Cultura, il sottosegretario Gianmarco Mazzi ha salutato con favore la nascita del festival: "In questa iniziativa modenese si avverte proprio l’entusiasmo e la passione verso una forma d’arte peculiare dell’Italia, che ha un’enorme forza internazionale". E Francesco Gilioli, modenese, capo di Gabinetto del ministero, ha aggiunto una nota personale: "Il teatro Comunale è un luogo che ho sempre sentito mio: vi ho assistito a tante opere. Lella Pavarotti, sorella del tenorissimo, è stata anche la mia insegnante al liceo". Il ministero – ha aggiunto Gilioli – è intenzionato ad aderire al protocollo "Modena Città del Belcanto", diventando copromotore delle iniziative.

Il programma del festival è ricchissimo e riunisce le forze di molti soggetti e associazioni: "Vogliamo ripercorrere la grande tradizione lirica già a partire dalle sue radici, il recitar cantando – spiega il maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale –. Al contempo declineremo la ricerca vocale anche sul contemporaneo". Ad aprire il festival (il 7 maggio alla chiesa di Sant’Agostino) sarà appunto un recital del soprano Monica Piccinini, con la Compagnia dei Violini diretta da Alessandro Ciccolini, dedicato a oratori sacri tratti da manoscritti della Biblioteca Estense, ma nel cartellone fioriranno anche performance ‘elettroniche’, come quella con le voci di Hatis Noit e Marina Herlop e i visuals di Akasha (16 maggio, Comunale). Il tenore Ruzil Gatin, che abbiamo applaudito in "Anna Bolena", tornerà protagonista venerdì 10 e domenica 12 maggio al Comunale ne "I Puritani" di Bellini con Ruth Iniesta, Nozomi Kato, la direzione di Francesco Ivan Ciampa e la regia di Francesco Esposito. Ritroveremo anche il tenore Gregory Kunde che, con il soprano Carmen Giannattasio e la Filarmonica di Modena diretta da Stefano Ranzani, ‘illuminerà’ il concerto di gala del 20 maggio dedicato a Puccini nel centenario della morte: i due cantanti, insieme a Cristina Zavalloni e Sonia Prina, terranno una masterclass per i giovani interpreti che si esibiranno anche in vari luoghi d’arte, come Palazzo dei Musei e Ago. Il belcanto farà tappa anche in provincia, al teatro Troisi di Nonantola e al Carani di Sassuolo. E il 29 maggio alla sala Truffaut verrà proiettato "My cousin" che Enrico Caruso interpretò nel 1918: il film (muto) sarà accompagnato dal vivo da una colonna sonora originale composta da Daniele Furlati. Il festival proseguirà poi in giugno alla Casa Museo Pavarotti con la rassegna "Musica, Maestro!", fra lezioni concerto, le ‘Chansons’ di Puccini e incontri con ospiti speciali, come Stefano Mancuso e Serena Dandini. Info,www.modenabelcantofestival.it