Nasce il Consiglio dei ragazzi: "Una lezione di democrazia"

Imparare a discutere, confrontarsi, portare proposte ed avvicinarsi alle sedi istituzionali, dove si prendono le decisioni per il presente ed il futuro del proprio paese. La politica pavullese ‘ringiovanisce’ dopo che è stato ufficialmente costituito il consiglio comunale dei ragazzi, un progetto che vede coinvolte tutte le 26 classi delle scuole medie ‘Montecuccoli’ al fianco del consiglio comunale di Pavullo. Un rappresentante per ogni classe è entrato a far parte di un’assemblea parallela al consiglio ufficiale, con tanto di sindaco, vicesindaco (rispettivamente Stella Ferrari e Petronella Cazacu, entrambe di 13 anni) ed assessori eletti attraverso una votazione. Il progetto proseguirà fino al termine dell’anno scolastico. "Questa sarà l’occasione per i ragazzi di collaborare con il consiglio comunale di Pavullo e confrontarsi con gli adulti, imparando cosa significhi appartenere alle istituzioni e dedicare il proprio tempo ai bisogni della collettività – spiega l’assessore alla Scuola Angela Pietroluongo –. Nel corso di almeno due consigli comunali, all’ordine del giorno sarà previsto l’intervento degli studenti, che potranno proporre progetti e interrogazioni". "Obiettivo è coinvolgere i giovani, educarli alla partecipazione, avvicinarli alle istituzioni", sottolinea la dirigente scolastica Rossana Poggioli.

r. p.