Nasce il polo delle associazioni

Una nuova sede polifunzionale per diverse associazioni maranellesi, immersa nel verde e in posizione baricentrica rispetto all’intero territorio comunale. Eccolo il futuro dell’edificio di proprietà comunale situato a pochi metri dalla Fattoria del Parco. Un immobile che fa parte del complesso di via Cappella e che nei prossimi mesi sarà completamente ristrutturato grazie a fondi intercettati dal Pnrr e dedicati all’ambito socio-culturale. Il progetto esecutivo inerente alla massiccia riqualificazione della palazzina, al momento in disuso, è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale attraverso una delibere, alla quale è seguita in Consiglio comunale la ratifica della relativa variazione di bilancio.

"Con questo intervento - spiega Luigi Zironi, sindaco di Maranello - daremo ad alcune associazioni una sede più adeguata di quella attuale, creando di fatto un nuovo, piccolo polo socio-culturale in una zona splendida della città, particolarmente adatta anche per lo svolgimento di iniziative culturali e solidali. E la condivisione di alcuni spazi in comune sarà senz’altro un ulteriore stimolo a collaborare per le associazioni coinvolte".

I lavori interesseranno l’intero stabile e tutti i suoi piani, ponendo una particolare attenzione alla capacità antisismiche e all’efficientamento energetico dell’edificio.

Nel dettaglio, il piano terra ospiterà una sala riunioni condivisa dalle associazioni, due toilette e un angolo cucina, mentre al primo e al secondo piano - dove ci sarà anche una terrazza affacciata sul verde - verranno ricavati in tutto 6 locali a disposizione delle singole associazioni.Il costo dell’operazione ammonterà complessivamente a 407mila euro, di cui 370mila provenienti da fondi Pnrr vincolati al tema della rigenerazione urbana finalizzata a scopi socio-culturali. Il contributo del Comune si assesta dunque sui 37mila euro. Il cantiere dovrebbe avere inizio nella stagione estiva, per poi concludersi nei primi mesi del 2024.