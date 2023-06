Nasce il polo italiano del riciclo delle batterie

Entra in funzione "il più grande polo italiano per lo sviluppo e il riciclo di materiali provenienti da batterie a fine vita". Lo annunciano dal quartier generale di Soliera, nel modenese, come risultato della collaborazione tra Reinova – azienda specializzata nello sviluppo, test e validazione di componenti per il powertrain elettrico e ibrido – e A&C Ecotech, realtà attiva nel trasporto, trattamento, recupero e smaltimento rifiuti. Lo sviluppo del polo è solo il primo progetto della nuova business unit di Reinova, dedicata al riciclo di batterie, che vedrà la luce. "Entro il 2024, infatti, verrà installata – confermano le due aziende – una linea per la classificazione, l’identificazione, e il riutilizzo delle celle e dei moduli di pacchi batteria, considerati scarto, per dare una seconda, se non addirittura terza vita, alle stesse. Sempre entro il 2024, verrà installata una linea automatizzata per la separazione di materiali nobili per poterli riciclare in maniera opportuna. Un’iniziativa, quest’ultima, che vedrà un ingente investimento nel sud Italia".

Quindi, "siamo orgogliosi della collaborazione con un’azienda con più di vent’anni d’esperienza in questo campo", commenta il ceo di Reinova Giuseppe Corcione, che continua sul nuovo progetto che vede la luce nel cuore della motor valley elettrica e della mobilità sostenibile: "Reinova mette le competenze, le idee e l’ingegneria e A&C Ecotech mette lo stabilimento, i macchinari, la filiera e la profonda conoscenza del settore del riciclo e smaltimento di componenti. Per noi – continua Corcione – questa nuova business unit rappresenta un tassello importante e fondamentale verso una sostenibilità integrata e una visione d’insieme. Vogliamo sviluppare batterie che siano già predisposte e pronte per essere riciclate, smaltite e riutilizzate al fine di renderle sempre più sostenibili".