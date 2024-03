Nasce la Carta educativa dei servizi

Orientamenti pedagogici condivisi e narrazioni di esperienze condotte nei nidi e nelle scuole d’infanzia: è la Carta educativa per i servizi 06, un nuovo strumento condiviso di cui si dota ’Modena Zerosei Costruire futuro’. Costruita dal Coordinamento pedagogico distrettuale, la Carta educativa per i servizi 06 descrive gli orizzonti valoriali e le pratiche educative che tracciano l’identità del sistema integrato modenese, in cui quindi possono riconoscersi tutti coloro che lavorano nei servizi educativi 06 della città. La Carta educativa sarà presentata alla città domani dalle 16 alle 18 nell’Aula Magna del Liceo Muratori-San Carlo di via Cittadella 50. Interverranno, oltre all’assessore Grazia Baracchi, Luigina Mortari dell’Università di Verona, che con il Coordinamento pedagogico distrettuale ha lavorato alla realizzazione della Carta educativa e Antonio Gariboldi dell’Università di Modena e Reggio-Emilia.