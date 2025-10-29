Nasce la Data Unit. Le aziende in rete per favorire la programmazione

Programmare l’offerta di prestazioni in modo proporzionale alla domanda, prevedendo, per quanto possibile, anche i bisogni futuri e se necessario orientarli verso una maggiore appropriatezza; unificare i dati sulle liste d’attesa chirurgiche analizzando in parallelo le attività di tutte le strutture per evidenziare sovrapposizioni; indagare su aspetti specifici di salute dei cittadini, incrociando diverse tipologie di dati per costruire delle risposte calate nella concreta organizzazione dei servizi, in modo da rispondere ai bisogni di oggi e di domani. Sono alcune delle possibilità ora a disposizione delle Aziende sanitarie, e in particolare della Data Unit interaziendale, nuova organizzazione integrata da personale di Unimore. Nel rigoroso rispetto dell’anonimato dei dati e di tutti i criteri vigenti in termini di privacy, produrrà analisi approfondite sulle attività delle tre aziende, nell’ottica di ottimizzare i processi di cura e favorire la programmazione delle scelte sanitarie. Il focus sarà sulla prospettiva globale di salute in ambito provinciale, sui percorsi del cittadino, con attenzione ai sottogruppi di popolazione, specie quelli più suscettibili di criticità in ambito sanitario (anziani, bambini e malati cronici). Nel concreto, l’accordo di contitolarità è uno strumento, sia giuridico che informatico, per consentire l’utilizzo in sicurezza di una grande mole di dati a disposizione delle tre aziende, e l’incrocio con altri database già disponibili ma poco utilizzati. L’obiettivo, analizzare bisogni di assistenza, farmaceutica, offerta di prestazioni diagnostiche e chirurgiche, studiare com’è e come sarà la popolazione modenese, l’ambiente di vita, i fattori di rischio e quelli di prevenzione, al fine non solo di rendere i servizi di oggi più rispondenti alle esigenze reali dei cittadini, ma di prevedere ragionevolmente come queste si evolveranno in un futuro non lontano.

"Si governa solo ciò che si conosce: con queste scelte compiamo un passo decisivo verso una sanità sempre più performante e trasparente – osservano i direttori generali – e la disponibilità di dati integrati e accessibili permette ai nostri professionisti di basare le proprie scelte su analisi oggettive e approfondite, generando valore concreto per la cura dei cittadini e per l’innovazione dei servizi. Ciò non solo rafforza la fiducia dei cittadini, ma rappresenta anche uno strumento fondamentale per migliorare i percorsi clinici, ottimizzare le risorse e anticipare i bisogni di salute della popolazione anche attraverso modelli previsionali utili alla programmazione futura". "L’obiettivo finale di un lavoro molto tecnico di integrazione è, in definitiva, un miglior percorso di assistenza al cittadino – osserva Stefano Mimmi, responsabile della Data Unit –. Grazie alla più ampia disponibilità di informazioni, e alle potenzialità di elaborazione dell’intelligenza artificiale, potremo fare analisi rispetto a temi importanti di salute come l’evoluzione delle patologie croniche, valutandone l’impatto. E non solo in termini di costi, ma ancor più di scelte sanitarie, lavorando anche sulla sicurezza delle cure". "L’Università è particolarmente lieta ed onorata di partecipare a questa iniziativa fortemente innovativa delle tre aziende modenesi, proponendosi di contribuire con convinzione, con le proprie competenze, in ottica sia di ricerca scientifica che di formazione avanzata", chiarisce Marco Vinceti, docente di Epidemiologia e Sanità Pubblica presso Unimore.