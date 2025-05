Nasce la Giamaro Automobili. Il brand debutta con l’hypercar Katla

Nella motor valley modenese è nata una vulcanica casa automobilistica di hypercar. Ha sede a Catelfraco Emilia, nella rinata villa Pietramellara, e si chiama Giamaro la nuova realtà che punta all’eccellenza mondiale dei motori cominciando da Katla, una hypercar da 2.741 Cv, rigorosamente a benzina, con motore 12 cilindri quadriturbo interamente progettato e costruito in Italia, come del resto tutta la vettura. Acronimo di Giacomo, Massimo e Roland, il nome di tre imprenditori con la passione dei motori che hanno deciso di realizzare il loro sogno, la Giamaro Automobili ha come simbolo una G scudettata, iniziale del fondatore Giacomo Commendatore, patron dell’azienda, noto al grande pubblico per decenni di successi intorno all’impero di famiglia Permaflex ed Eminflex.

L’obiettivo dichiarato è arrivare a regime a costruire una trentina di vetture l’anno, tutte estreme e milionarie come la Katla, proposta a 2.470.000 euro più tasse e dotazioni personalizzate. Tutte diverse una dall’altra anche da guidare, grazie a un particolare sistema di assetto modificabile a seconda dei gusti di guida del cliente. Già ordinabile, ancora alla fase di test su strada sotto la supervisione del grande collaudatore Loris Bicocchi, la nuova hypercar sarà però solo il primo modello di una gamma di proposte. Già svelata una seconda visione: l’estrema Albor, una ruote alte senza compromessi né stilistici né tecnici. Per entrambe le macchine nomi di vulcani, il primo islandese il secondo marziano. Auto che di materiale lavico avranno le teste delle tre chiavi che permetteranno di sbloccare tre differenti livelli di potenza dell’originalissimo supermotore.

Progettata e sviluppata con l’ausilio di ingegneri, designer e tecnici strappati alle più blasonate aziende italiane della Motor Valley, la Katla già in fase avanzata di test su strada sia in pista, sarà in consegna a partire dalla seconda metà del 2027.