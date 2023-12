Nasce la metropolitana pedonale. Ecco i percorsi per una vita sana

Si chiamano MetroFiorano e MetroSpezzano i due percorsi urbani ad anello per camminata veloce regolare che fanno parte della Metropolitana Urbana Pedonale introdotta a Fiorano Modenese e che sarà inaugurata domenica mattina alle 9.30 con partenza da piazza Ciro Menotti. Un progetto innovativo che avvia le persone, attraverso l’esercizio fisico autogestito, a farsi carico delle propria salute, disponibile a tutte le ore di tutti i giorni dell’anno, a km 0 (i percorsi sono vicino a casa), a costo 0 e a impatto 0, incentivando uno stile di vita atto anche a ridurre le emissioni di gas inquinanti, dal momento che sulla ‘metro’ fioranese si cammina.

Sono stati i medici di Medicina Generale del territorio a chiedere di dotare anche Fiorano Modenese di queste metro pedonali già diffuse in altri comuni della provincia di Modena e regioni d’Italia: il dottor Enrico Turbinati, promotore dell’iniziativa, ha coinvolto l’amministrazione fioranese e l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico: "L’Amministrazione è sempre attenta alla salute dei propri cittadini, pertanto abbiamo appoggiato subito questo progetto, Fiorano Modenese è il primo comune ad attuarlo nel Distretto. Per farlo conoscere sarà poi fondamentale il ruolo dei medici di famiglia", ha detto il Sindaco di Fiorano Francesco Tosi, mentre Turbinati ha sottolineato come "si parla di una vera e propria terapia a fruizione individuale che può aiutare i pazienti già cronici, ma anche nella prevenzione di malattie croniche. Sarà il medico ad aiutare la persona ad utilizzare al meglio i percorsi". I medici, infatti, potranno prescrivere l’uso dei due percorsi "farmaco" secondo una posologia mensile individuata, in base alle caratteristiche della persona, utilizzando il cartoncino blister che consegneranno ai propri pazienti, insieme alla mappa della metro più vicina. La MetroFiorano misura poco più di 6 chilometri, la MetroSpezzano poco meno: entrambe hanno 7 stazioni in zone riconoscibili, dove sono affissi cartelli che indicano gli orari del passaggio dei "treni" (persone che camminano) sulla base della velocità di camminata di ognuno. Ad ogni stazione se si è in anticipo rispetto all’orario indicato ci si ferma per poi ripartire all’ora esatta".

Stefano Fogliani