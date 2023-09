Nasce la ’palestra della memoria’ e varie attività contro la solitudine

‘Le Storie che uniscono’ è il nome del progetto realizzato a Carpi grazie alla collaborazione di alcune associazioni del territorio. Il Circolo Loris Guerzoni, l’Università per la libera età Natalia Ginzburg, l’USHAC (Arcobaleno e Asd) e il Comitato Amici del Parco in partnership progettuale hanno partecipato al bando regionale per il finanziamento di progetti di rilevanza locale, presentando appunto il progetto che ha ottenuto un significativo finanziamento di 24.800 euro. In collaborazione con le istituzioni pubbliche (Comune e Ausl), l’iniziativa si rivolge a cittadini e famiglie, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani, promuovendo momenti di incontro e scambi di esperienze, forme di mutuo aiuto intergenerazionale a favore delle persone fragili o svantaggiate, a rischio di solitudine e a favore delle persone con disabilità. La prima attività a partire è la ‘Palestra della memoria’ (la prima in città): "Un’esperienza – affermano Stefania Ascari, direttrice Distretto Sanitario di Carpi e Vanda Menon, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Carpi – che mira a coinvolgere persone non più giovani (over 75) in sessioni formative con esercizi mirati a tenere allenata la mente e la memoria, allo scopo di prevenire il decadimento cognitivo e promuovere la socializzazione". Gli ‘allenatori’ (o tutor) che animeranno i gruppi di partecipanti alla ‘Palestra della memoria’ sono volontari formati, attraverso un corso specifico, dalla dottoressa Petra Bevilacqua, neuropsichiatra. "Ad oggi è stato selezionato un gruppo di 34 tutor (su una cinquantina di domande pervenute) – affermano dall’Università Ginzburg –. Dopo una prima fase informativa attraverso tutti i canali associativi e pubblici il progetto si svilupperà con varie iniziative sul territorio interagendo di volta in volta con diversi soggetti. A inizio 2024 partiremo al circolo Guerzoni, in collaborazione con la parrocchia di San Giuseppe, ma è nostro obiettivo estendere la ‘Palestra della memoria’ anche ad altri circoli".

Tanti altre le iniziative previste dal progetto: come momenti di incontro e dialogo tra persone differenti per età, estrazione sociale e provenienza; la rassegna sul racconto storico (in collaborazione con la Biblioteca Loria); laboratori artistici; un corso da barman per giovani con disabilità al bar del Circolo Guerzoni; pomeriggi in musica.

m.s.c.