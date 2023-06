Nasce la sezione Lega "Obiettivo elezioni"

È nata ieri, a Formigine, la Sezione cittadina della Lega: "Un bel traguardo e una dimostrazione che la Lega è, e rimane, saldamente radicata e presente sul territorio", spiegano. "Esprimo grande soddisfazione per essere stato votato come nuovo segretario della sezione di Formigine – commenta Matteo Bergamini – come prima sfida abbiamo indubbiamente le elezioni amministrative del 2024: daremo battaglia al PD proponendo una bella squadra che, sia nei temi sia nei modi, saprà essere convincente".

Il capogruppo del carroccio formiginese Davide Romani ringrazia "iscritti e militanti per l’appassionato impegno nell’affrontare i temi del territorio".