Nasce un team multidisciplinare dedicato al mondo dello sport

L’attività fisica, purché praticata correttamente, a tutte le età rappresenta uno dei pilastri dei sani stili di vita tanto importanti per mantenersi in salute, e in moltissimi casi anche per prevenire malattie o semplici malesseri. Il positivo aumento dei praticanti, si pensi ad esempio al boom del numero dei runner o alla recente esplosione del padel, non sempre va però di pari passo con la consapevolezza che è fondamentale affidarsi a persone esperte in grado di consigliare il percorso ottimale per svolgere, se così si può dire, la giusta qualità e quantità di attività fisica, e gestire eventuali difficoltà che dovessero emergere.

Per rispondere a questa crescente domanda l’ospedale privato accreditato ’Casa di Cura Fogliani’ ha deciso di attivare un team multidisciplinare che potrà seguire in ogni aspetto coloro che praticano attività fisica, sia a livello agonistico che amatoriale, creando in un’unica struttura un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti dello sport. L’equipe si avvarrà anche della consulenza specialistica dei medici ortopedici che operano nella Casa di Cura di via Lana.

Oltre all’evidente comodità di avere a disposizione un intero team di specialisti che operano in stretta collaborazione tra loro, ne va sottolineata in particolare la multidisciplinarietà. Ne fanno parte, infatti, Nicola Budriesi medico sportivo e specialista in cardiologia, figura molto nota e apprezzata che ormai da tempo lavora presso la Casa di Cura Fogliani, e Raffaele Zoboli, medico fisiatra, anche lui figura storica della struttura sanitaria di via Lana. Completano l’équipe Chiara Pala, psicologa dello sport, Annapaola Bergamini, biologa nutrizionista, e Matteo Malagoli, massaggiatore sportivo.