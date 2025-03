Nasce‘Fem Penelopè’ di Francesco Russo

Inaugura oggi alle 18 a il primo centro in regione a racchiudere in un servizio unico parrucchieri, tattoo, piercing, trattamenti estetici, microblanding e mediatore per trapianti di capelli. L’idea è dell’eclettico Francesco Russo, popolare hair stylist carpigiano che cura il look tanti calciatori di Serie A e cantautore, ‘Frenkrusso’, col primo album uscito nei mesi scorsi. In via Lenin 48G, è nato ‘Fem Penelopè’, per fornire un servizio unico in cui ha coinvolto tanti altri professionisti al top nel proprio settore: fra questi Kokeshi Kuroneko, tattoo artist e piercer da 30mila follower.