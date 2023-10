Nasconde hashish, denunciato

Serata di controlli da parte dei carabinieri martedì a Concordia, con la collaborazione d una pattuglia del presidio della Polizia Locale del Corpo Unico dell’Unione e l’unità cinofila del comando di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli.

Le pattuglie sono state impegnate in ispezioni in aree verdi e parchi pubblici e sono stati eseguiti posti di blocco nei principali snodi della viabilità locale. Sono state effettuate verifiche anche presso alcuni esercizi pubblici senza riscontrare illeciti di alcun tipo. Complessivamente le pattuglie hanno proceduto al controllo di 18 veicoli e all’identificazione di 34 persone, e con il fiuto del cane antidroga “Fait” è stata individuata una persona in possesso di alcuni grammi di hashish.