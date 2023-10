Nasconde in casa un chilo di cocaina: pusher arrestato

Importante sequestro di droga da parte dei carabinieri. Tutto è avvenuto nella tarda serata di giovedì a Castelfranco Emilia, quando i militari della locale Tenenza hanno proceduto al controllo di due uomini entrambi sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Uno dei due veniva sorpreso con una dose di cocaina del peso di circa due grammi. Tale circostanza, unita al fatto che l’interessato era intento ad utilizzare una calcolatrice, ha indotto i militari ad eseguire una perquisizione al suo domicilio, che ha consentito il rinvenimento e il successivo sequestro addirittura di 1 chilo cocaina. Nell’abitazione dell’uomo sono stati altresì sequestrati un bilancino di precisione, telefoni cellulari e materiale atto al confezionamento delle dosi. Nell’operazione di polizia giudiziaria i carabinieri hanno tratto in arresto l’uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, traducendolo in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La persona che era con lui è invece stata denunciata per concorso nel reato ma deferita in stato di libertà.

m.ped