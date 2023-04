Nascondeva 5 chili di cocaina e 50mila euro

Nel recente report della Direzione Investigativa Antimafia, relativa alla presenza e radicamento delle mafie nella nostra provincia, è stato scritto ‘nero su bianco’ quanto le organizzazioni albanesi e nigeriane, dedite al narcotraffico e alla prostituzione si siano via via infiltrate nel territorio. Nella nostra provincia, infatti, è emersa, grazie ad un’importante operazione di carabinieri e polizia la presenza di un’organizzazione criminale albanese dedita appunto al traffico di stupefacenti grazie al supporto degli esponenti della criminalità calabrese in Sud America. Per questo, oggi, risulta di fondamentale importanza l’arresto effettuato dalla squadra mobile di un albanese di 24 anni, trovato in possesso di un ingente carico di cocaina. Parliamo di cinque chili di polvere bianca piuttosto pura e di altri cinquecento grammi di eroina. Il giovane – sicuramente una figura di spicco della criminalità albanese – è stato fermato dagli agenti della Mobile lo scorso mercoledì mattina nell’ambito di un servizio di osservazione a Savignano. Alle ‘orecchie’ dei poliziotti era infatti giunta voce di uno strano via vai e di un presunto giro di spaccio nella zona. Quando i poliziotti si sono avvicinati all’albanese, lo stesso si è mostrato piuttosto preoccupato e agitato. Addosso, infatti, gli agenti gli hanno trovato un involucro contenente 50 grammi di cocaina. A quel punto la squadra mobile ha perquisito l’abitazione dell’uomo, trovando all’interno gli oltre cinque chili di polvere bianca, il mezzo chilo di eroina e 48.420 euro, oltre a numeroso materiale per il confezionamento delle dosi. Ieri il gip ha convalidato l’arresto dell’albanese, applicando nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere come richiesto dalla Procura.

Intanto i carabinieri di San Damaso, venerdì pomeriggio hanno arrestato un 22enne trovato in possesso di marijuana oltre a 100 grammi di hashish e ad un bilancino di precisione. I militari sono intervenuti nell’abitazione dove vive il giovane a seguito di una segnalazione, che denunciava la presenza di un ragazzo in stato di agitazione. Nel corso dell’intervento i Carabinieri, intuendo che lo stato di alterazione del ragazzo fosse correlato con l’uso di stupefacenti, hanno ispezionato la sua camera da letto, trovando appunto le numerose dosi di droga.

Venerdì in manette sono finiti anche altri due stranieri trovati in possesso di una ventina di grammi di hashish. I due, un tunisino 18enne e l’altro nigeriano sono stati fermati in centro a Castelfranco, dove da tempo veniva segnalato dai residenti e commercianti un importante giro di spaccio. Per i due, ieri, è stato disposto nel corso della direttissima l’obbligo di firma.

Valentina Reggiani