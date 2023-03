Nascondeva droga in camera da letto, arrestato un 33enne

Giornata di controlli, venerdì, per i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Modena, che insieme ai colleghi del Nas di Parma hanno passato al setaccio diversi esercizi commerciali. I sopralluoghi si sono concentrati in due locali a sud della città e nel corso delle attività sono state identificate e controllate oltre 20 persone. In entrambi i casi sono state rilevate alcune criticità igienico-sanitarie, che hanno comportato provvedimento di diffida e, un un caso, una sanzione di 2 mila euro per irregolarità amministrative. Sempre venerdì, nel corso dei controlli alle persone sottoposte a misure restrittive domiciliari, i carabinieri hanno effettuato la verifica presso l’abitazione di un 33enne, già sottoposto ai domiciliari per un furto commesso a febbraio in provincia di Reggio Emilia. Nel corso del controllo i militari hanno trovato, nascosti in più parti dell’abitazione, nel bagno e nella camera da letto, circa 13 grammi di hashish, oltre 45 grammi di eroina, 7 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e 1450 Euro in banconote. Il 33enne è stato arrestato e portato in carcere