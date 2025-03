Nascondeva ketamina in auto: "Mi aiuta contro la depressione"

"L’ho acquistata ad un rave. La ketamina mi serve per allontanare la depressione, in cui sono caduto da che ho perso un amico e un familiare". E’ così che ieri mattina davanti al giudice un ragazzo di 27 anni di Fiorano ha giustificato il possesso di 40 grammi di ketamina, appunto, una potente droga dissociativa, spesso utilizzata proprio dai partecipanti ai rave ma anche di largo uso in medicina quale anestetico e farmaco utile nella cura alla depressione. L’imputato è stato fermato dai carabinieri giovedì sera a Sassuolo. Il giovane era da poco uscito dall’abitazione di un amico e, quando ha notato la gazzella, ha percorso la piazza contromano. I carabinieri gli hanno intimato di fermarsi mai il 27enne non ha arrestato la corsa e, alla fine, è stato bloccato poco dopo, sempre in centro storico. L’automobilista ha negato di aver bevuto o di essere in possesso di stupefacenti ma, poco dopo, ha consegnato ai militari la droga custodita in auto: 40 grammi di Ketamina appunto. Il giovane è stato arrestato e ieri, in aula, durante la direttissima ha dichiarato di soffrire di depressione a causa della recente morte di un amico e di un parente. "Utilizzo la Ketamina poiché mi fa sentire in una ‘dimensione parallela’ – ha dichiarato. L’arresto dell’imputato, lavoratore in una ceramica è stato convalidato. Nei suoi confronti il giudice ha disposto l’obbligo di firma mentre il pm aveva chiesto l’obbligo di dimora a Fiorano e la permanenza domiciliare notturna. Essendo incensurato, la difesa aveva chiesto che l’arresto non fosse convalidato.