Natale a Modena: luminarie, villaggio di Babbo Natale e pista di ghiaccio animano la città

Dalle luminarie, alle installazioni, fino alla pista di ghiaccio e il villaggio di Babbo Natale. Senza poi dimenticare i presepi, le casette e il trenino dei bambini. No, non è il trailer di un film di Natale da guardare il giorno della vigilia davanti al camino, ma il ricco programma di iniziative, curato da Modenamoremio, che ora comincia ad animare le vie della nostra città. Città che, in attesa del 25 dicembre, si veste a festa per colorare strade e piazze, ma soprattutto per regalare uno scenario "magico" all’altezza delle aspettative maturate nel corso delle ultime settimane.

Terminato il conto alla rovescia, ieri pomeriggio alle 17 il primo abete si è finalmente acceso in Largo San Francesco: è stato proprio il sindaco Mezzetti a far partire l’impianto, circondato da bambini e famiglie, impazienti di vedere illuminata la propria città. E poi è stato il turno dell’abete in piazza Grande, dove ha portato il suo saluto ai bambini anche Santa Claus, fino alla tappa in piazza Roma, con la suggestiva pista di ghiaccio, senza dimenticare le luminarie in piazza Mazzini che tanto hanno da regalare "al pubblico di ogni età". Un tour all’insegna del Natale che, grazie alla musica della banda ’Andrea Ferri’ ha saputo attirare su di sé l’attenzione di tutti: c’è chi ieri pomeriggio si fermava per immortalare in un "clic" il serpentone di musicisti, chi si affacciava dai balconi o chi, invece, usciva dai negozi per dare una ’sbirciatina’ alle installazioni appena illuminate.

Fiore all’occhiello, il villaggio di Babbo Natale in piazza XX Settembre, dove per l’occasione ’Santa Claus’ ha voluto consegnare al primo cittadino una lettera su cui scrivere i propri desideri e da imbucare nella casella postale costruita ad hoc. "Il mio augurio è che tutti, senza distinzione, possano godere del diritto del lavoro, della casa e della salute – spiega il sindaco –. In vista del Natale accendiamo la città e inviamo un augurio, di cuore, a tutti i cittadini. A partire dai lavoratori in situazioni di crisi, affinché possano risolversi il prima possibile e godere così di un maggiore tranquillità lavorativa". "Così diamo ulteriore luce al cuore della nostra città – conferma l’assessore alla cultura, Andrea Bortolamasi – che sarà animato da tantissime iniziative rivolte ai cittadini di tutte le età". Chi girerà ora fra le vie del centro storico, infatti, lo farà con il naso all’insù, per perdersi in un labirinto di luci che rimarranno accese per un mese.

"Modenamoremio accende la città? Sì, ma lo fa insieme a tante altre realtà – specifica il direttore Angelo Giovannini –. Abbiamo fatto rete con diverse associazioni, con l’amministrazione, con la camera di commercio e tanti sponsor che contribuiscono a far sì che questo programma sia ricco e diversificato. Il nostro impegno è stato massimo".

"Speriamo sia un Natale di vita, di gioia" conclude l’assessore al commercio Zanca, che ha voluto ricordare anche l’importante ruolo dei negozi: "Scommettiamo molto sui nostri commercianti, provando a mettere in campo un’azione capace di aiutarli: la loro presenza determina l’anima delle città".

In attesa del Natale, anche la Ghirlandina si fa sempre più dolce: da domenica, infatti, chi salirà sulla Torre civica riceverà in omaggio una barretta di cioccolato griffata ’Modena patrimonio mondiale’. Nel frattempo, all’interno della Torre Ghirlandina è in corso un intervento di rinnovo dell’impianto elettrico e del sistema di illuminazione degli spazi, con l’obiettivo di valorizzare il percorso di visita: con un valore complessivo di 230 mila euro, è stato approvato dalla Soprintendenza e costituisce la prosecuzione dei lavori già effettuati negli anni scorsi.