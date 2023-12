Natale alla Rotonda, tremila euro per la Croce Blu

Anche quest’anno il Natale solidale del centro commerciale La Rotonda ritorna e si riconferma come iniziativa dedicata ai tanti anziani e famiglie in difficoltà della città di Modena. Il 25 dicembre infatti i volontari di Avpa Croce Blu consegneranno a domicilio i piatti della tradizione natalizia modenese a tante persone sole o in situazioni di disagio: un pranzo di Natale che vuole essere testimonianza di attenzione e vicinanza da parte della nostra comunità. Per ringraziare i volontari domani alle 11 al centro commerciale La Rotonda si terrà la cerimonia di consegna di un assegno dedicato ad Avpa Croce Blu del valore di tremila euro. La consegna avverrà alla presenza dei soci di Conad Nord Ovest Gianluca Gaudino e Giovanni Megali insieme al direttore del centro commerciale La Rotonda Andrea Rizzo e alle autorità cittadine: il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il vicario generale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola don Giuliano Gazzetti, Anna Perazzelli, presidente Croce Blu e Francesca Maletti, rappresentante del Gruppo Insieme.